Александр Лукашенко подтвердил, что он в курсе модных политических трендов и заявил об иностранном вмешательстве в белорусские выборы. Кто именно, президент не уточнил, но добавил, что кукловоды «и в Польше живут, и из России подкидывают». По мнению экспертов, Лукашенко вынужден идти на неординарные меры, так как сильно растерял поддержку и у себя в Белоруссии, и в братской России. Почему правящий 26 лет политик стал непопулярным?

В четверг президент Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом Владимиром Путиным ситуацию с «внешним вмешательством в белорусские выборы». По словам Батьки, оппоненты белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно и пользуются поддержкой кукловодов, которые «и в Польше живут, и из России подкидывают».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собиралась вмешиваться в белорусские выборы. В Кремле добавили, что Минск до сих пор не представил каких-либо доказательств вмешательства, что заставляет задуматься о том, «насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения».

Накануне белорусский лидер прибыл в Москву на парад Победы. Немного пообщавшись с гостями парада и назвав Москву «столицей Родины», он практически сразу вернулся в Минск. При этом с Путиным Лукашенко пообщался лишь в кулуарах и довольно кратко.

Вечером того же дня телеканал «Беларусь 1» сообщил о приглашении Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня. Однако «в связи с известными событиями график у Лукашенко очень напряженный», поэтому решение об участии в открытии монумента пока не принято.

В реальности у Лукашенко не только график напряженный, но и напряженная ситуация в стране.

Так, во вторник президент РБ попросил представителей оппозиции не оскорблять и не занижать его рейтинги на фоне предстоящих в начале августа выборов. «Если вас беспокоят различные проблемы, то вы их излагайте. Послушайте, кроме меня и действующей власти их никто не решит. Это вы „Саша 3%“ уже написали на майках. Вы сами хоть верите, что у действующего президента рейтинг только 3%? Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте», — заявил Лукашенко в ходе встречи с оппозицией во время визита в Брест.

Глава государства посетовал, что его называют «усатым тараканом».

«Я еще пока руковожу республикой, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично», — подчеркнул президент.

Но в конце прошлой недели Батька сам призывал белорусов не считать героями «ворюг, банкиров и прочих мошенников» из числа топ-менеджеров Белгазпромбанка. Сейчас руководители банка стали фигурантами быстро раскручивающегося дела о крупномасштабных махинациях. Среди них — бывший глава минской «дочки» Газпрома , главный политический соперник Лукашенко Виктор Бабарико, который уже оказался за решеткой.

Местная оппозиция утверждает, что накануне выборов власть чувствует себя крайне неуверенно, а рейтинги Лукашенко (официальные замеры которых не проводятся) серьезно упали. «Уровень поддержки у Лукашенко ниже 50%. Поэтому нынешние выборы уникальны», — цитировала слова Бабарико лондонская The Guardian в статье под заголовком «Может ли „последний диктатор“ Европы пережить растущее недовольство?».

Как бы то ни было, с политической стабильностью накануне выборов действительно есть проблемы. В ответ на арест Бабарико в центре Минска состоялись стихийные акции протеста, в результате которых более сотни граждан были задержаны милицией. Большая часть из них была отпущена на следующий день. Но, судя по предостережениям президента, власть не считает ситуацию стабильной.

В экспертной среде сходятся во мнении, что все нынешние проблемы Лукашенко создал себе сам. Научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов уверен, что вместо предвыборной кампании Лукашенко играет в «замысловатые игры».

«Мы видели попытки сначала представить плюралистическую конкурентную кампанию на президентских выборах, а потом устранять кандидатов при помощи административно-силовых инструментов», — сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

В то же время белорусский политолог Александр Федута утверждает, что вопрос внешнеполитической ориентации не играет никакой роли на этих выборах.

«Лукашенко не смог предложить к началу нынешней кампании никакой повестки дня, которая бы свидетельствовала, куда идет Беларусь с точки зрения своего развития. В результате основное недовольство курсом связано не с внешней, а с экономической политикой», — сказал Федута газете ВЗГЛЯД.

По его словам, Лукашенко не знает, что делать с белорусской экономикой, и это видит его главный политический соперник.

«Бабарико прекрасно понимал, что путь Лукашенко — это движение в тупик», — уверен эксперт.

Слабость белорусской экономики подтвердила мировая пандемия коронавируса. Пример соседней России показал, что ее регионы «экономически достаточно самостоятельны», «а в Белоруссии все решает один человек».

«Лукашенко приезжает на ферму и распоряжается помыть коров. Это бред», — считает Федута, добавляя, что рейтинг Батьки обвалился в том числе из-за замалчивания статистики в стране по смертности от COVID-19.

В свою очередь замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что Лукашенко нервничает, так как знает реальные социологические данные, которые «для него не очень хороши». По его словам, белорусы понимают, что движение страны на Запад по украинскому сценарию приведет к падению жизненного уровня и разрушению промышленности.

«В Белоруссии, в отличие от Украины, плодородных черноземов нет», — сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

Однако «искусственные ссоры» Лукашенко с Москвой по поводу цен на энергоресурсы перепугали «значительную часть населения», «поэтому тот же Бабарико — человек, который отнюдь не стопроцентно пророссийский, чтобы там ни говорили пропагандисты Лукашенко, стал для них альтернативой» и «Лукашенко этого испугался».

При этом эксперты отмечают падение популярности Батьки не только в Белоруссии, но и в России.

По мнению Жарихина, это произошло из-за того, что Лукашенко пересек все возможные красные линии: от вопросов Крыма, Донбасса и Украины — до хамских высказываний в адрес граждан России.

«Я до сих пор не могу забыть его высказывание о том, что «белорусы — это русские со знаком качества. А кто тогда русские с его точки зрения? Уцененный товар?», — задается вопросом собеседник.