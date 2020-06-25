Крымские татары поддержали план турецкой партии

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Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что план дружбы и мира турецкой партии Vatan ("Родина"), включающий признание российского статуса Крыма , говорит о неизбежности постепенного признания мировым сообществом выбора крымского народа.

Ранее турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Подобные процессы и обсуждения неизбежны не только в Турции, но и во всех государствах, пока еще не признающих возвращение Крыма. Росток здравого смысла прорывается со всех сторон, и признание Крыма частью России неотвратимо. Крымчане в 2014 году приняли решение вернуться в родную гавань, в Россию. Президент и народ России не дрогнули перед мнением международного сообщества, и седьмой год мы все вместе держим санкционной удар и непризнание", — сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, страны, признающие первыми российский статус Крыма, покажут политическую зрелость и ответственность, а также готовность строить безопасный и справедливый мир.