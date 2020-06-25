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Крымские татары поддержали план турецкой партии по признанию Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Крымские татары поддержали план турецкой партии
Фото: РИА Новости
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что план дружбы и мира турецкой партии Vatan ("Родина"), включающий признание российского статуса Крыма, говорит о неизбежности постепенного признания мировым сообществом выбора крымского народа.
Ранее турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Подобные процессы и обсуждения неизбежны не только в Турции, но и во всех государствах, пока еще не признающих возвращение Крыма. Росток здравого смысла прорывается со всех сторон, и признание Крыма частью России неотвратимо. Крымчане в 2014 году приняли решение вернуться в родную гавань, в Россию. Президент и народ России не дрогнули перед мнением международного сообщества, и седьмой год мы все вместе держим санкционной удар и непризнание", — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, страны, признающие первыми российский статус Крыма, покажут политическую зрелость и ответственность, а также готовность строить безопасный и справедливый мир.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии
Политика , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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