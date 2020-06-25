Песков рассказал, о чем говорили Путин и Вучич 

Ситуацию на Балканах обсудили президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич. Об этом 25 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что позиция России сформирована президентом и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Мы считаем, что любое решение должно быть основано на принципах уважения к Сербской республике», — сказал представитель Кремля.
По его словам, решение вопроса должно организовываться на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Песков также ответил на вопрос об участии США в переговорах между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово.
В переговорном процессе главное — результат, отметил пресс-секретарь.
«Поэтому так ставить вопрос, наверное, было бы не совсем корректно», — сказал Песков.
Напомним, ранее премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с руководством Сербии. Контакты были запланированы на 27 июня.