Песков рассказал, о чем говорили Путин и Вучич 

Все новости на карте

«Мы считаем, что любое решение должно быть основано на принципах уважения к Сербской республике», — сказал представитель Кремля.

По его словам, решение вопроса должно организовываться на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН . Песков также ответил на вопрос об участии США в переговорах между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово.

В переговорном процессе главное — результат, отметил пресс-секретарь.

«Поэтому так ставить вопрос, наверное, было бы не совсем корректно», — сказал Песков.

Напомним, ранее премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с руководством Сербии. Контакты были запланированы на 27 июня.