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Песков рассказал, о чем говорили Путин и Вучич 

ИА Regnum 2 часа назад
Песков рассказал, о чем говорили Путин и Вучич
Фото: РИА Новости
Ситуацию на Балканах обсудили президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич. Об этом 25 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что позиция России сформирована президентом и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Мы считаем, что любое решение должно быть основано на принципах уважения к Сербской республике», — сказал представитель Кремля.
По его словам, решение вопроса должно организовываться на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Песков также ответил на вопрос об участии США в переговорах между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово.
В переговорном процессе главное — результат, отметил пресс-секретарь.
«Поэтому так ставить вопрос, наверное, было бы не совсем корректно», — сказал Песков.
Напомним, ранее премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с руководством Сербии. Контакты были запланированы на 27 июня.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , Александр Вучич , Совбез ООН , Сербия
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