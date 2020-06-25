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Депутат заявил о невозможности двойного голосования по Конституции 

РИА Новости 1 час назад
Депутат заявил о невозможности двойного голосования по Конституции
Фото: Пресс-служба Госдумы
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что лично убедился в невозможности двойного голосования по поправкам в конституцию — после регистрации для электронного голосования он специально поехал на избирательный участок, и бюллетень ему там не выдали.
"В результате с утра специально заехал на избирательный участок. Потому что подумал, ну я зарегистрировался, но как будет там?.. Я приехал на участок, подошёл и попросил бюллетень. Они посмотрели, сказали: "Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования", — сказал Макаров журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
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Политика , Владимир Путин , Андрей Макаров , Госдума
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