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Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство РФ в дела Белоруссии 

Артём Кульша 1 час назад
Лукашенко обсудит с Путиным ситуацию с выборами
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с президентом России Владимиром Путиным вмешательство российских кукловодов во внутренние дела Белоруссии. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил сам Лукашенко.
«Идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — убежден он.
По словам белорусского президента, в интернете распространяются жуткие фейки, например, о том, что у одного из его сыновей есть в Швейцарии 840 миллионов долларов. С их помощью оппоненты власти пытаются ее дискредитировать.
«Это из России идет информация», — заявил Лукашенко.
Он выразил уверенность, что за оппонентами власти стоят кукловоды «и с одной, и с другой стороны» — из Польши и России. Президент Белоруссии пообещал обсудить это с Путиным в ходе ближайшей встречи, а пока призвал жить с этим, держать голову на плечах и объяснять белорусам, что происходит.
18 июня, как сообщал «Рамблер», председатель Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что действиями претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, обвиненного в в организации уклонения от уплаты налогов и легализации преступных средств, руководили кукловоды, в том числе большие начальники российской компании «Газпром».
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром
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