Лукашенко обсудит с Путиным ситуацию с выборами

«Идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — убежден он.

По словам белорусского президента, в интернете распространяются жуткие фейки, например, о том, что у одного из его сыновей есть в Швейцарии 840 миллионов долларов. С их помощью оппоненты власти пытаются ее дискредитировать.

«Это из России идет информация», — заявил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что за оппонентами власти стоят кукловоды «и с одной, и с другой стороны» — из Польши и России. Президент Белоруссии пообещал обсудить это с Путиным в ходе ближайшей встречи, а пока призвал жить с этим, держать голову на плечах и объяснять белорусам, что происходит.