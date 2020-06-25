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Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
Лукашенко обсудит с Путиным ситуацию с выборами
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».
Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко рассказал, что в процессе предвыборной гонки в Белоруссии оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако «сами ведут себя нечестно», пишет БЕЛТА.
«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная», — сказал Лукашенко.
Как считает глава государства, «применяются самые современные фальшивые технологии, идёт вмешательство из-за рубежа».
Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о срыве плана по масштабной дестабилизации в стране.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
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Комментарии 1
Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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