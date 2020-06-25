Кремль ответил на обвинения Минска

Все новости на карте

Главный соперник Лукашенко на выборах арестован. В знак протеста тысячи белорусов выходят на улицы

Песков напомнил, что Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны, в том числе предвыборную кампанию, идет вмешательство. По его словам, с целью дискредитации официальной власти в интернете распространяются «жуткие фейки». Он в привел в пример сведения том, что у его сына в Швейцарии якобы хранится 840 миллионов долларов. Лукашенко отметил, что дезинформация идет из России, и он намерен обсудить эту ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным

Лукашенко добавил, что вмешательство «кукловодов» во внутренние дела Белоруссии фиксируется также с польской стороны.