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Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Кремль ответил на обвинения Минска
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Белоруссия не представила аргументов якобы вмешательства России в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 25 июня.
Главный соперник Лукашенко на выборах арестован. В знак протеста тысячи белорусов выходят на улицы
Песков напомнил, что Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах.
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны, в том числе предвыборную кампанию, идет вмешательство. По его словам, с целью дискредитации официальной власти в интернете распространяются «жуткие фейки». Он в привел в пример сведения том, что у его сына в Швейцарии якобы хранится 840 миллионов долларов. Лукашенко отметил, что дезинформация идет из России, и он намерен обсудить эту ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным.
Лукашенко добавил, что вмешательство «кукловодов» во внутренние дела Белоруссии фиксируется также с польской стороны.
Президентские выборы запланированы на 9 августа. Два соперника Лукашенко, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы. Это вызвало акции протеста. Власти заявили, что за Бабарико стояли «кукловоды» из «Газпрома».
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Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва
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