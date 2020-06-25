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Кремль ответил Минску по поводу обвинений из-за выборов 

Алиса Селезнёва и ещё 8 6 минут назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Минск не представил никаких доказательств российского вмешательства в процесс выборов в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство «российских кукловодов» в белорусскую предвыборную кампанию. По словам белорусского лидера, в интернете распространяются «жуткие фейки», с помощью которых оппоненты власти пытаются ее дискредитировать.
Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что сторона, которая обвиняет, «должна представлять какие-то аргументы» и то, что они не были предоставлены, заставляет задуматься.
«Задумываться о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны. (…) А что касается расследования на этот счет, то мы же с вами, слава богу, не в Вашингтоне живем», — заявил он.
Представитель Кремля, по данным ТАСС, также подчеркнул, что Россия «никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы».
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Политика , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск
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