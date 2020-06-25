По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Минск не представил никаких доказательств российского вмешательства в процесс выборов в Белоруссии . Об этом сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство «российских кукловодов» в белорусскую предвыборную кампанию. По словам белорусского лидера, в интернете распространяются «жуткие фейки», с помощью которых оппоненты власти пытаются ее дискредитировать.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что сторона, которая обвиняет, «должна представлять какие-то аргументы» и то, что они не были предоставлены, заставляет задуматься.

«Задумываться о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны. (…) А что касается расследования на этот счет, то мы же с вами, слава богу, не в Вашингтоне живем», — заявил он.