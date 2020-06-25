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Песков рассказал об участии Путина в голосовании по поправкам 

News.ru и ещё 17 1 час назад
Песков рассказал об участии Путина в голосовании
Фото: News.ru
Российский президент Владимир Путин может проголосовать на плебисците по внесению изменений в Конституцию досрочно в режиме онлайн или на избирательном участке 1 июля. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос: в каком формате предпочтёт отдать свой голос глава государства.
Путин, как любой гражданин, может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования — 1 июля — на избирательный участок, — цитирует Пескова РИА Новости.
Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.
При этом в Нижегородской области и Москве, жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию.
В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что результаты голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию не должны накручиваться.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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