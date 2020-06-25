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США пригрозили России изоляцией в ООН 

Павел Тиунов и ещё 1 25 минут назад
Россия и Китай будут подвергнуты изоляции в ООН, если продолжат препятствовать принятию резолюции США о продлении запрета на поставку в Иран тяжелого вооружения, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. По мнению американского дипломата, РФ и КНР «двигаются в сторону антиутопии», сообщает EA Daily.
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Оружейное эмбарго в отношении Ирана было введено в 2015 году в рамках ядерного соглашения, подписанного США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и самой Исламской республикой.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Соединённые штаты вышли из соглашения в одностороннем порядке. При этом американское руководство настаивает на продление запрета на поставку в Иран тяжелого вооружения, который истекает в октябре 2020 года. Россия и Китай выступили против инициативы США.
Брайан Хук назвал продление эмбарго «правильным и необходимым шагом», который способен контролировать «поведение Ирана». По его словам, представители почти всех стран-членов ООН «прекрасно это понимают».
Хук подчеркнул, что между Россией и Китаем и мировым сообществом ширится пропасть, которая уже отразилась на отношении к странам в Международном агентстве по атомной энергии, где они подверглись полной изоляции.
«Теперь это произойдёт в Совете Безопасности ООН, если они продолжат двигаться в направлении антиутопии», — резюмировал Хук.
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Политика , Видео , США , Брайан Хук , Совбез ООН , ООН , МАГАТЭ , Иран , Китай
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