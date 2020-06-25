Россия и Китай будут подвергнуты изоляции в ООН , если продолжат препятствовать принятию резолюции США о продлении запрета на поставку в Иран тяжелого вооружения, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук . По мнению американского дипломата, РФ и КНР «двигаются в сторону антиутопии», сообщает EA Daily.

Оружейное эмбарго в отношении Ирана было введено в 2015 году в рамках ядерного соглашения, подписанного США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и самой Исламской республикой.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Соединённые штаты вышли из соглашения в одностороннем порядке. При этом американское руководство настаивает на продление запрета на поставку в Иран тяжелого вооружения, который истекает в октябре 2020 года. Россия и Китай выступили против инициативы США.

Брайан Хук назвал продление эмбарго «правильным и необходимым шагом», который способен контролировать «поведение Ирана». По его словам, представители почти всех стран-членов ООН «прекрасно это понимают».

Хук подчеркнул, что между Россией и Китаем и мировым сообществом ширится пропасть, которая уже отразилась на отношении к странам в Международном агентстве по атомной энергии , где они подверглись полной изоляции.