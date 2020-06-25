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США предупредили Россию об изоляции в ООН 

Lenta.ru 48 минут назад
Россию предупредили об изоляции в ООН
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом агентству Reuters заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
«Мы наблюдаем растущий разрыв между Россией и Китаем и международным сообществом», — сказал он.
«Россия и Китай были изолированы [в Международном агентстве по ядерной энергии, МАГАТЭ] на прошлой неделе, и будут изолированы в Совете Безопасности, если продолжат идти по пути антиутопии», — добавил Хук, напомнив о том, что 19 июня совет управляющих МАГАТЭ вопреки возражениям Москвы и Пекина принял резолюцию о доступе к двум ядерным объектам Ирана.
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Заблокировать это решение Россия и Китай не смогли, поскольку не имеют права вето в руководящем органе агентства, однако обладают им в Совбезе ООН, отмечает Reuters.
США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября этого года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Еще в 2018-м американская сторона объявила о выходе из данного соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями, Тегеран в свою очередь приостановил выполнение нескольких пунктов сделки, в рамках которой, согласно условиям, иранская ядерная программа должна быть серьезно сокращена (в частности, Иран должен вывезти за рубеж большую часть обогащенного урана и прекратить работы по его обогащению) в обмен на снятие ограничительных мер. Тегеран заявляет, что готов к дальнейшим переговорам, если Вашингтон извинится за выход из соглашения и выплатит компенсацию.
Москва настаивает на том, что оружейное эмбарго в отношении Ирана должно быть полностью снято после 18 октября. Сейчас официальные поставки оружия Тегерану могут осуществляться только с предварительного одобрения Совбеза ООН.
По данным газеты «Коммерсантъ», в 2016 году, то есть после введения ограничений на поставки вооружения, Иран запросил у России военную технику и оружие на общую сумму восемь миллиардов долларов, однако заключению контрактов помешали ограничения Совбеза ООН и нехватка средств у Тегерана.
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Политика , США , Иран , Китай , Москва
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