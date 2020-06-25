Кадыров проголосовал по поправкам в Конституцию 

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в числе первых жителей республики принял участие в голосовании по поправкам в конституцию на избирательном участке №165 в родном селе Ахмат-Юрт.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

"Сегодня принял участие в голосовании. Опустил бюллетень в урну избирательного участка 165 в моём родном Ахмат-Юрте. Вместе за сильную Россию! Аллаху акбар!" — написал Кадыров в своем Twitter. Сегодня принял участие в голосовании. Опустил бюллетень в урну избирательного участка 165 в моём родном Ахмат-юрте.

Вместе за сильную Россию! Аллах1у акбар! pic.twitter.com/Jtrb7jUKFd— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) June 25, 2020

Участок расположен в Ахмат-Юртовской школе номер один, где он учился и где традиционно голосуют Кадыров и его семья.