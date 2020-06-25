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Кадыров проголосовал по поправкам в Конституцию 

РИА Новости и ещё 41 3 часа назад
Кадыров проголосовал по поправкам в Конституцию
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в числе первых жителей республики принял участие в голосовании по поправкам в конституцию на избирательном участке №165 в родном селе Ахмат-Юрт.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
"Сегодня принял участие в голосовании. Опустил бюллетень в урну избирательного участка 165 в моём родном Ахмат-Юрте. Вместе за сильную Россию! Аллаху акбар!" — написал Кадыров в своем Twitter.
Участок расположен в Ахмат-Юртовской школе номер один, где он учился и где традиционно голосуют Кадыров и его семья.
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Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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