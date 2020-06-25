Голоса москвичей, пытавшихся голосовать онлайн и очно, будут учтены только один раз 

Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции РФ , попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. К членам избирательных комиссий, по ошибке выдавших таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры, заявил ТАСС в четверг председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз", — сказал Ермолов.

Он подчеркнул, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы.