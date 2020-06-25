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Голоса москвичей, пытавшихся голосовать онлайн и очно, будут учтены только один раз 

ТАСС и ещё 32 1 час назад
Голоса москвичей, пытавшихся голосовать онлайн и очно, будут учтены только один раз
Фото: РИА Новости
Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции РФ, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. К членам избирательных комиссий, по ошибке выдавших таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры, заявил ТАСС в четверг председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз", — сказал Ермолов.
Он подчеркнул, что обе урны с повторно выданными бюллетенями на обоих участках опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы.
"Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля", — пояснил Ермолов.
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Политика , Павел Лобков , ИТАР-ТАСС
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