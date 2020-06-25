Медведев назвал необходимую РФ форму правления

"Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной Думы в формировании правительства будет гораздо более значительным. Причем это касается и собственно правительственного блока, и президентского блока. Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств", — отметил Медведев.

"При том, что наша страна сохраняется в качестве президентской республики, что, на мой взгляд, безусловно необходимо просто для ее существования", — подчеркнул он.