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Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев 

РИА Новости и ещё 1 33 минуты назад
Медведев назвал необходимую РФ форму правления
Фото: ТАСС
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки расширят роль парламента, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной Думы в формировании правительства будет гораздо более значительным. Причем это касается и собственно правительственного блока, и президентского блока. Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств", — отметил Медведев.
"При том, что наша страна сохраняется в качестве президентской республики, что, на мой взгляд, безусловно необходимо просто для ее существования", — подчеркнул он.
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Политика , Дмитрий Медведев , Госдума , Совет безопасности РФ
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