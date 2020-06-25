Медведев назвал необходимую РФ форму правления

В ходе голосования по поправкам к Конституции на улице Довженко в Москве Медведев выразил мнение, что предложенные изменения развивают принцип разделения власти, который, по его словам, является общим принципом функционирования демократических государств.

«Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной Думы в формировании правительства будет гораздо более значительным. Причем это касается и собственно правительственного блока, и президентского блока», — пояснил зампредседателя Совбеза, его слова приводит РИА «Новости».

При этом, подчеркнул Медведев, Россия остается президентской республикой, что «безусловно необходимо просто для ее существования».

Как сообщал «Рамблер», 25 июня в России началось общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Голосование продлится семь дней — до 1 июля включительно. Россияне могут проголосовать на избирательных участках или на дому, а жители Москвы и Нижегородской области — еще и в электронной форме.