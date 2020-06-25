Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы

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Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму . Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД

В ведомстве считают, что торжества на полуострове приводят к "эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Накануне парады Победы прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Киев неоднократно выражал протесты, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.

Российский МИД не раз подчеркивал, что никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать регионы.