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Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму 

РИА Новости 25 минут назад
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы
Фото: РИА Новости
Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
В ведомстве считают, что торжества на полуострове приводят к "эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".
Накануне парады Победы прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи.
Киев неоднократно выражал протесты, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.
Российский МИД не раз подчеркивал, что никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать регионы.
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Политика , Армия , МИД , Киев , Москва , Республика Крым
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