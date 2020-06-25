Президент Казахстана призвал не ущемлять русский язык 

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что, укрепляя позиции казахского языка в стране, не следует ущемлять статус русского языка. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает «Sputnik Казахстан».

Токаев призвал сделать казахский язык престижным и востребованным в обществе.

«Язык — это большая политика, поэтому поспешность и шапкозакидательство могут нанести ущерб нашей государственности», — сказал президент и добавил, что подрастающее поколение должно свободно владеть двумя языками.

Токаев привел Украину в качестве примера неправильного подхода к языковой проблеме.

«Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений», — отметил казахстанский лидер.

Токаев высказал мнение, что преподавание точных наук в вузах можно оставить на русском языке. Вместе с тем при назначении чиновников стоит отдавать предпочтение кандидатам, хорошо владеющих казахским языком.

Ранее Токаев заявил, что переход Казахстана с кириллической на латинскую графику вызван стремлением расширить коммуникационные возможности казахского языка.