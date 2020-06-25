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Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в конституцию 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Медведев проголосовал по поправкам в конституцию
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в конституцию, сообщает РИА Новости в четверг утром, 25 июня.
По информации агентства, замглавы СБ опустил бюллетень на избирательном участке, расположенном в столичной гимназии № 1448 на улице Довженко.
Ранее сообщалось, что 25 июня в 08:00 в столице открылись 3,6 тысячи избирательных пунктов. Они будут работать до 1 июля включительно с восьми утра до восьми вечера, а 30 июня — с 8:00 до 16:00.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было изначально назначено на 22 апреля. В главный закон страны было предложено внести изменения относительно введения новых требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и государственным чиновникам разного уровня.
Кроме того, закрепляются социальные гарантии, меняется круг полномочий парламента. Еще одна поправка позволит действующему президенту участвовать в новых выборах на главный руководящий пост страны.
Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование по коррективам в основной закон страны переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
1 июня глава государства заявил о том, что датой голосования по поправкам к основному закону страны назначено 1 июля. При этом все участники процесса будут обеспечены защитными масками и перчатками, им также выдадут одноразовые ручки. Для минимизации риска распространения COVID-19 примут ряд мер для безопасности граждан. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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