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Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД 

РИА Новости и ещё 1 27 минут назад
В Совфеде назвали причину выхода США из ДРСМД
Фото: РИА Новости
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter назвал причину, по которой США покинули договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД.
По мнению Пушкова, такой результат был ожидаемым, поскольку именно поэтому Вашингтон и вышел из договора. Однако из-за этого, считает сенатор, страны Европы рискуют оказаться "заложниками США".
"Этого можно было ожидать: поэтому США и вышли из ДРСМД. Европейцы подыграли США и теперь рискуют вновь стать их заложниками, как во время ракетного кризиса 1980–х", — отметил Пушков.
В прошлом году Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Москва отвергла эти обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон не пошел навстречу и вышел из соглашения в одностороннем порядке.
В российском МИД заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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Политика , Алексей Пушков , МИД , Совет Федерации , США
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