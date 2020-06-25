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На Камчатке и Чукотке открылись первые участки для голосования по поправкам к конституции 

ТАСС 1 час назад
Открылись первые участки для голосования по Конституции
Фото: РИА Новости
Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись в четверг в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, где первые избиратели уже высказали свою гражданскую позицию, сообщили ТАСС в региональных избиркомах.
"На Камчатке сегодня откроются 182 избирательных участка, в краевой столице — 66, часть из них уже открыта с 08.00 по местному времени (23.00 среды мск). С 10 по 25 июня досрочно проголосовали около 4,3 тыс. человек, среди них — моряки, военные, рыбообработчики, горняки и жители труднодоступных районов полуострова", — сказали в краевом избиркоме.
На Чукотке в четверг откроется 55 избирательных участков, часть из них тоже уже открыта. За две недели с начала досрочного голосования свое отношение к поправкам в конституцию высказали около 1,3 тыс. жителей автономного округа.
В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в конституцию. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов". По закону, жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании — это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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