Открылись первые участки для голосования по Конституции

Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись в четверг в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, где первые избиратели уже высказали свою гражданскую позицию, сообщили ТАСС в региональных избиркомах.

"На Камчатке сегодня откроются 182 избирательных участка, в краевой столице — 66, часть из них уже открыта с 08.00 по местному времени (23.00 среды мск). С 10 по 25 июня досрочно проголосовали около 4,3 тыс. человек, среди них — моряки, военные, рыбообработчики, горняки и жители труднодоступных районов полуострова", — сказали в краевом избиркоме.

На Чукотке в четверг откроется 55 избирательных участков, часть из них тоже уже открыта. За две недели с начала досрочного голосования свое отношение к поправкам в конституцию высказали около 1,3 тыс. жителей автономного округа.