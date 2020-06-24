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Путин рассказал, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Путин рассказал, кому нет места среди его окружения
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении не может быть людей, которые не верят в Россию.
"Кто сказал: "Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию"? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию! Просто исключено", — сказал он во время общения с лауреатами Госпремии. Фрагмент беседы показал телеканал "Россия-24".
Президент Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. Ранее российский лидер в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" заявил, что ощущает себя очень комфортно в среде рядовых людей, так как сам родился в простой рабочей семье.
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Политика , Владимир Путин
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