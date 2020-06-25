Памфилова заявила о провокации при голосовании по Конституции 

Голосование два раза по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, — провокация. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», началось голосование по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, в том числе электронное голосование. Оно проходит на портале 2020og.ru, для принятия участия в нем необходимо авторизоваться на 2020og.ru при помощи учетной записи на портале государственных услуг и ввести смс-код.
Ранее журналист Павел Лобков заявил, что ему удалось проголосовать по поправкам в Конституцию дважды. Памфилова назвала сознательное голосование два раза подарком в кавычках и провокацией.
В свою очередь, ее заместитель Николай Булаев допустил, что один человек может проголосовать дважды, однако лишь в том случае, если кто-то не выполнил свои должностные обязанности — не вычеркнул из списков голосующих на избирательном участке человека, который записался на онлайн-голосование.