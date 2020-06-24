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Памфилова рассказала, как проголосует по поправкам 

РИА Новости 1 час назад
Памфилова рассказала, как проголосует по поправкам
Фото: РИА Новости
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что планирует голосовать по поправкам в конституцию традиционным способом.
"Мне это важно, я буду голосовать традиционно", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, как она будет голосовать по поправкам в конституцию в интервью телеведущей Елене Летучей на ее канале в YouTube.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на первое июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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