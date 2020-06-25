Председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин высказал свое мнение о том, каким образом может расширяться территория России. Он рассказал это в студии «31 канала» в Челябинске.
«Если население той или иной территории, например, бывшего Советского Союза, в количестве 75% и выше, голосует за воссоединение с Россией, мы обязаны использовать все дипломатические и прочие меры для того, чтобы их демократический выбор был осуществлен», — заявил Прилепин.
По его словам, после распада СССР за пределами России остались 20 млн россиян, которые были бы готовы присоединиться к РФ. Сейчас они лишены гражданских прав, им запрещено учить детей в русских школах, и поэтому о них забывать нельзя, им надо помогать, считает Прилепин.
Ранее URA.RU сообщало, что Прилепин приехал в Челябинск и открыл там штаб партии «За правду». Писатель возглавит списки партии на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Вторым в списке будет представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинске Дмитрий Довженко, третьим — руководитель отделения Дмитрий Довбня.