Председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин высказал свое мнение о том, каким образом может расширяться территория России . Он рассказал это в студии «31 канала» в Челябинске

«Если население той или иной территории, например, бывшего Советского Союза, в количестве 75% и выше, голосует за воссоединение с Россией, мы обязаны использовать все дипломатические и прочие меры для того, чтобы их демократический выбор был осуществлен», — заявил Прилепин.

По его словам, после распада СССР за пределами России остались 20 млн россиян, которые были бы готовы присоединиться к РФ. Сейчас они лишены гражданских прав, им запрещено учить детей в русских школах, и поэтому о них забывать нельзя, им надо помогать, считает Прилепин.