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Прилепин прогнозирует присоединение новых территорий к России 

Ura.Ru 32 минуты назад
Председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин высказал свое мнение о том, каким образом может расширяться территория России. Он рассказал это в студии «31 канала» в Челябинске.
«Если население той или иной территории, например, бывшего Советского Союза, в количестве 75% и выше, голосует за воссоединение с Россией, мы обязаны использовать все дипломатические и прочие меры для того, чтобы их демократический выбор был осуществлен», — заявил Прилепин.
По его словам, после распада СССР за пределами России остались 20 млн россиян, которые были бы готовы присоединиться к РФ. Сейчас они лишены гражданских прав, им запрещено учить детей в русских школах, и поэтому о них забывать нельзя, им надо помогать, считает Прилепин.
Ранее URA.RU сообщало, что Прилепин приехал в Челябинск и открыл там штаб партии «За правду». Писатель возглавит списки партии на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Вторым в списке будет представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинске Дмитрий Довженко, третьим — руководитель отделения Дмитрий Довбня.
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Политика , Видео , Общество , Захар Прилепин , Агентство стратегических инициатив
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