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Путин заявил, что Россия по праву претендует на звание великой державы 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Путин заявил о великой России
Фото: РИА Новости
Россия может претендовать и по праву претендует на звание великой державы благодаря выдающимся людям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто находятся сегодня здесь, в Кремле, безусловно, являются представителями различных отрядов, благодаря которым Россия может претендовать и по праву претендует на то, чтобы называться великой державой", — сказал Путин на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.
Он привел слова одной из лауреатов, которая говорила о морально-нравственных основах, на которых жизнь строилась веками: взаимоподдержке, взаимопомощи, объединении усилий при решении общих задач.
"Должен сказать, что это морально-нравственный фундамент, на котором по сути-то стоит, стояла, и я думаю, стоять будет Россия. Всегда. Именно объединяя усилия, мы всегда добивались выдающихся побед и замечательных результатов практически во всех областях", — сказал Путин.
Глава государства поблагодарил лауреатов за их труд, талант и за результаты их работы.
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Политика , Владимир Путин
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