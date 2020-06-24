Песков пришел на Парад Победы с дочкой

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Пресс-секретарь президента был замечен на трибунах в белой рубашке с галстуком, но без пиджака.

На руках он держал младшую дочь Надежду, которой в августе исполняется 6 лет.

ТГ RIA_Kremlinpool

Татьяна Навка , его супруга, снимала самые интересные моменты парада и своих близких, конечно, на телефон.

Об этом рассказал Телеграм-канал RIA_Kremlinpool, разместив также видеоролики с парада.