Песков пришел на Парад Победы с дочкой

Пресс-секретарь президента был замечен на трибунах в белой рубашке с галстуком, но без пиджака.
На руках он держал младшую дочь Надежду, которой в августе исполняется 6 лет.
ТГ RIA_Kremlinpool
Татьяна Навка, его супруга, снимала самые интересные моменты парада и своих близких, конечно, на телефон.
Об этом рассказал Телеграм-канал RIA_Kremlinpool, разместив также видеоролики с парада.
Как ранее сообщал «Рамблер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся ответственность за обеспечение безопасности граждан, которые придут 1 июля на избирательные участки, лежит на Центризбиркоме.