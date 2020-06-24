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Песков пришел на Парад Победы с женой и дочкой 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Песков пришел на Парад Победы с дочкой
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента был замечен на трибунах в белой рубашке с галстуком, но без пиджака.
Путин оценил парад Победы жестом
На руках он держал младшую дочь Надежду, которой в августе исполняется 6 лет.
ТГ RIA_Kremlinpool
Татьяна Навка, его супруга, снимала самые интересные моменты парада и своих близких, конечно, на телефон.
Об этом рассказал Телеграм-канал RIA_Kremlinpool, разместив также видеоролики с парада.
Как ранее сообщал «Рамблер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся ответственность за обеспечение безопасности граждан, которые придут 1 июля на избирательные участки, лежит на Центризбиркоме.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Политика , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Центризбирком России
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