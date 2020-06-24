Аксенов рассказал о трагической дате в истории Крыма

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Аксенов рассказал об одной из трагических дат в истории Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало депортации армян, болгар и греков является одной из самых трагических дат в крымской истории.
"24 июня — одна из самых трагических дат в истории Крыма. 76 лет назад в этот день началась депортация армян, болгар, греков. Этот день стал роковым для десятков тысяч людей, которые веками жили на полуострове, своим созидательным трудом способствовали его развитию. Все они оказались в изгнании, потеряли родных и близких, лишились родных домов", — написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, трагедия депортации народов Крыма — это боль, которая объединяет всех крымчан.
"В российском политико-правовом поле депортации дана четкая моральная и правовая оценка — это преступление", — подчеркнул Аксенов.
По его словам, одним из первых правовых актов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ президента РФ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов.
"Успешная реализация указа, федеральных и республиканских программ способствует укреплению межнационального согласия", — подчеркнул глава республики.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
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Политика , Видео , Сергей Аксенов , Республика Крым
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