Аксенов рассказал о трагической дате в истории Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало депортации армян, болгар и греков является одной из самых трагических дат в крымской истории.

"24 июня — одна из самых трагических дат в истории Крыма. 76 лет назад в этот день началась депортация армян, болгар, греков. Этот день стал роковым для десятков тысяч людей, которые веками жили на полуострове, своим созидательным трудом способствовали его развитию. Все они оказались в изгнании, потеряли родных и близких, лишились родных домов", — написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, трагедия депортации народов Крыма — это боль, которая объединяет всех крымчан.

"В российском политико-правовом поле депортации дана четкая моральная и правовая оценка — это преступление", — подчеркнул Аксенов.

По его словам, одним из первых правовых актов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ президента РФ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов.

"Успешная реализация указа, федеральных и республиканских программ способствует укреплению межнационального согласия", — подчеркнул глава республики.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.