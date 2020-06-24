Путин оценил парад Победы жестом

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Путин жестом оценил эмоции от парада на Красной площади 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади: он поднял вверх большой палец, отвечая на вопрос о впечатлениях от парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
После парада Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу спустился с трибуны и подошел к военным. При этом от традиционных рукопожатий глава государства воздержался, вероятно, из-за эпидемии коронавируса.
Президент поблагодарил военных за проведенный парад Победы в Москве на Красной площади. «Всем вам большое спасибо, с праздником!» — сказал глава государства, передает РИА «Новости».
При этом Путину выкрикнули вопрос: «Как вам парад?». Глава государства ответил жестом, подняв вверх большой палец.
После этого Путин вернулся на трибуну, где еще некоторое время общался с ветеранами. Далее он отправился в Александровский сад, где совместно с главами государств, которые прибыли в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.
Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.
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Политика , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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