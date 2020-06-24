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Шойгу перекрестился перед парадом Победы 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
Шойгу перекрестился перед парадом Победы
Фото: скриншот
Министр обороны России Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы на Красной площади в Москве. Видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как глава Минобороны перекрестился, проезжая под иконой Божьей Матери в Кремле.
Журналист отметил, что этот ритуал стал традиционным для Шойгу на параде Победы.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.
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Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Министерство обороны , Москва
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