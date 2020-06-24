Путин объявил минуту молчания

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас», — заявил президент России на Красной площади.

Он поздравил граждан России и других стран с юбилеем Победы, отметив, что «всегда будем помнить, что нацистов сокрушил советский народ».

На Красной площади сегодня проходит парад Победы. Торжественный смотр техники и пеших расчётов проходит сегодня во многих российских городах, причём в некоторых без зрителей в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.