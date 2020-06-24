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Владимир Путин объявил минуту молчания 

Говорит Москва и ещё 1 53 минуты назад
Путин объявил минуту молчания
Фото: РИА Новости
«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас», — заявил президент России на Красной площади.
Он поздравил граждан России и других стран с юбилеем Победы, отметив, что «всегда будем помнить, что нацистов сокрушил советский народ».
На Красной площади сегодня проходит парад Победы. Торжественный смотр техники и пеших расчётов проходит сегодня во многих российских городах, причём в некоторых без зрителей в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.
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Политика , Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин
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