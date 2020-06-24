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Путин пообщался с президентом Казахстана перед парадом на Красной площади 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин пообщался с Токаевым
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади.
Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле президента Казахстана встретил российский лидер. Путин и Токаев после рукопожатия постояли некоторое время, что-то обсуждая. С другими главами государств президент России ограничивался приветствиями, передает РИА «Новости».
Автомобили глав государства прибывали в Кремль с интервалом в пару минут. Так, уже приехали президент Сербии Александр Вучич, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Молдавии Игорь Додон.
Каждого из них встречал президент России, коротко обмениваясь приветствиями.
Президент России Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня — день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».
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Политика , Игорь Додон , Эмомали Рахмонов , Владимир Путин , Александр Вучич , РИА Новости , Москва
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