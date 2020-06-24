Путин пообщался с Токаевым

Президент России Владимир Путин пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле перед парадом на Красной площади.

Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле президента Казахстана встретил российский лидер. Путин и Токаев после рукопожатия постояли некоторое время, что-то обсуждая. С другими главами государств президент России ограничивался приветствиями, передает РИА «Новости».

Каждого из них встречал президент России, коротко обмениваясь приветствиями.

Президент России Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня — день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».