Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео

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Прибытие глав Белоруссии, Казахстана, Сербии и Молдавии в Кремль попало на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В Кремль прибыли главы Белоруссии, Казахстана, Сербии и Молдавии. Этот момент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал LifeShot.
Канал добавил, что в Кремле гостей угостили шампанским.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл итоговый список иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы. В Москву приедут главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.
Из-за распространения коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Молдова , Сербия
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