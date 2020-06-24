В Саратовской облдуме на 12-часовом заседании депутатов произошла драка. Стычка произошла между депутатом партии "Единая Россия" Дмитрием Чернышевским и депутатом партии "КПРФ" Николаем Бондаренко. Все спровоцировал бросок пластиковой бутылки в Бондаренко другим представителем единороссов Анатолием Ципящуком. Началась потасовка нескольких депутатов, которая сопровождалась поливанием друг друга водой и взаимными оскорблениями. Охрана зала заседания сначала пыталась воспрепятствовать попаданию представителей средств массовой информации в помещение. Однако журналисты все равно попали внутрь и засняли происходящую потасовку. На самом заседании должен был рассматриваться вопрос о нарушении депутатской этики. Но рассмотрению вопроса помешала драка.
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика , Видео , Николай Бондаренко , Единая Россия , КПРФ
Читайте также