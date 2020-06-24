Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео драки депутатов в облдуме 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Саратовской облдуме на 12-часовом заседании депутатов произошла драка. Стычка произошла между депутатом партии "Единая Россия" Дмитрием Чернышевским и депутатом партии "КПРФ" Николаем Бондаренко. Все спровоцировал бросок пластиковой бутылки в Бондаренко другим представителем единороссов Анатолием Ципящуком. Началась потасовка нескольких депутатов, которая сопровождалась поливанием друг друга водой и взаимными оскорблениями. Охрана зала заседания сначала пыталась воспрепятствовать попаданию представителей средств массовой информации в помещение. Однако журналисты все равно попали внутрь и засняли происходящую потасовку. На самом заседании должен был рассматриваться вопрос о нарушении депутатской этики. Но рассмотрению вопроса помешала драка.
Политика , Видео , Николай Бондаренко , Единая Россия , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа истинная причина развода Харламова и Асмус
Названа истинная причина развода Харламова и Асмус
«Очень опасно»: о масках на подбородке
«Очень опасно»: о масках на подбородке
Украина предстанет перед судом по делу МН17
Украина предстанет перед судом по делу МН17
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Видео
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
00:59
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
01:02
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
Происшествия
Российские депутаты устроили драку на заседании
01:10
Российские депутаты устроили драку на заседании
Политика
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
04:17
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
Общество
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение