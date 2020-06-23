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Лукашенко прилетел в Москву 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко прилетел в Москву
Фото: Telegram-канал Пул N3
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для присутствия на параде в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, который пройдет в столице 24 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.
Самолет белорусского лидера приземлился в аэропорту Внуково вечером 23 июня.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл окончательный список глав государства, которые прибудут в Москву. По его словам, приедут лидеры 10 стран: Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.
Традиционный парад 9 мая был перенесен из-за распространения нового коронавируса. После улучшения эпидемиологической обстановки президент Владимир Путин объявил о проведении праздничного мероприятия 24 июня. Этот день объявлен выходным. Между тем в ряде регионов парад был отложен, главы субъектов РФ при принятии решений ориентировались на статистику по коронавирусу.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Международный аэропорт Внуково , Москва
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