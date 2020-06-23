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Путин отметил уникальные стратегические и союзнические отношения России и Узбекистана 

ТАСС и ещё 2 35 минут назад
Путин оценил отношения с Узбекистаном
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин отметил уникальные стратегические и союзнические отношения РФ и Узбекистана. Об этом глава российского государства заявил на встрече со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
В начале переговоров в одном из залов Кремля Путин и Мирзиёев приветствовали друг друга рукопожатием и объятиями. Российский лидер поблагодарил коллегу за визит в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также отметил, что подразделение вооруженных сил Узбекистана в количестве 75 человек 24 июня впервые пройдет по Красной площади.
"Это зримый знак наших особых союзнических отношений", — указал Путин.
Президент напомнил о том, что в годы войны на фронт ушли 2 млн жителей Узбекистана, 500 человек погибли, а 130 пропали без вести. Кроме того, республика в те годы приняла более 2 млн эвакуированных со всего СССР граждан, туда было переведено и несколько промышленных предприятий, которые "буквально с колес начали работать в интересах фронта".
"Все это наша общая история, наше общее достижение и наша общая победа", — резюмировал Путин.
В настоящее время, указал он, Россия и Узбекистан развиваются как независимые государства, но имеют "абсолютно уникальные стратегические и союзнические отношения".
"Мы работаем и по линии экономики, и по линии взаимодействия наших специальных служб, вместе боремся с терроризмом, сотрудничают и наши вооруженные силы. Большое внимание мы уделяем и гуманитарной сфере сотрудничества — в области образования, культуры", — заявил Путин.
В завершение протокольной части встречи, комментируя слова Мирзиёева о гуманитарном сотрудничестве России и Узбекистана, Путин отметил:
"Вы сказали, что у нас активно развиваются культурные связи, хочу отметить, что у нас неплохо развиваются и кулинарные связи". Он пригласил своего коллегу продолжить переговоры за рабочим обедом. "И вас покормим, и обо всем поговорим", — с улыбкой добавил российский лидер.
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Комментарии
Политика , Шавкат Мирзиеев , Владимир Путин , Москва , Узбекистан
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