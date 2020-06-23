Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву , где он примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву", — написал Курмангали в Facebook.

По его данным, в среду Токаев посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Кроме того, президент Казахстана примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю юбилея Победы.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом", — отметил пресс-секретарь.

Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.