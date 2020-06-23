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Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом 

РИА Новости и ещё 2 35 минут назад
Токаев прибыл в Москву
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, где он примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву", — написал Курмангали в Facebook.
По его данным, в среду Токаев посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Кроме того, президент Казахстана примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю юбилея Победы.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом", — отметил пресс-секретарь.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Политика , СНГ , Владимир Путин , ВОЗ , Москва
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