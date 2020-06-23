В Кремле рассказали о планах Путина на 24 июня 

После того, как Верховный Главнокомандующий примет военный Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, у него будет еще много дел.

Парад Победы, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками пройдет, как и было запланировано, 24 июня, завтра, на Красной площади. Принимать шествие колонн военнослужащих различных родов войск и военной техники будет как всегда Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, президент страны Владимир Путин

По окончании торжественного смотра глава государства совместно с главами иностранных государств, которые уже прибыли в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Далее мероприятия продолжатся уже в Большом Кремлевском дворце, где состоится торжественный прием от имени Президента России для зарубежных гостей — глав иностранных государств.

В этот же день Владимир Путин вручит Государственные премии Российской Федерации. Деятели РФ удостоятся наград за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.