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Парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне, как сообщал «Рамблер», пройдут в городах России 24 июня.

Сегодня Песков рассказал, что парад, который состоится в Москве, посетят лидеры Сербии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик