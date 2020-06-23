Лидеры 10 стран посетят парад Победы в Москве. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне, как сообщал «Рамблер», пройдут в городах России 24 июня.
Сегодня Песков рассказал, что парад, который состоится в Москве, посетят лидеры Сербии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Также парад посетят глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, председатель исполнительного комитета Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
«Мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств о том, что они, безусловно, хотели бы принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам», — добавил официальный представитель Кремля.