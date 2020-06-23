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Путин сегодня обратится к россиянам с телеобращением 

Мария Иванова 11 минут назад
Путин сегодня обратится к россиянам с телеобращением
Фото: ТАСС
Президент Путин обратится к россиянам с телеобращением в 15:00 по мск, сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК.
Президент затронет широкий круг тем и поговорит «о нас с вами в целом».
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Политика , Дмитрий Песков
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