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Путин сегодня обратится к россиянам с телеобращением
Мария Иванова
11 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
52
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Президент Путин обратится к россиянам с телеобращением в 15:00 по мск, сообщил
Дмитрий Песков
. Его слова приводит РБК.
Президент затронет широкий круг тем и поговорит «о нас с вами в целом».
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