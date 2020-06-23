Путин заявил о начале глобального кризиса 

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавиурса ударила по мировой торговле и привела к началу глобальной рецессии в мире. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам, трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

В ходе выступления Путин заявил, что всю глубину коронавирусного кризиса еще только предстоит оценить. Однако он отметил, что самой острой проблемой стала для всех стран стал рост безработицы, эти последствия пандемии сказались и на России. Однако последней удалось избежать «драматического скачка». Он поручил принять меры, чтобы в 2021 году восстановить рынок труда.

Глава государства отметил, что в мире из-за глобальной эпидемии формируется новая реальность. По его словам, теперь в вопросах безопасности и развития можно полагаться только на себя.