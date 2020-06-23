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Скончался бывший сенатор Евгений Тарло 

Национальная Служба Новостей и ещё 6 2 часа назад
Скончался Евгений Тарло
Фото: РИА Новости
Ушёл из жизни вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил источник НСН в Совете Федерации. В коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» НСН подтвердили информацию о его скоропостижной смерти.
Евгению Тарло было 62 года. Он занимал пост сенатора от Тамбовской области с 2007 по 2015 годы. После ухода из Совета Федерации стал президентом фонда «Правовое государство».
Евгений Георгиевич много лет был постоянным автором и спикером НСН на самые актуальные темы. Редакция выражает соболезнования родным и близким Евгения Тарло…
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Политика , Другое , Евгений Тарло , Совет Федерации
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