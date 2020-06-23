26 мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.

В первой половине июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Зеленскому не направлялось приглашение посетить парад Победы в Москве, потому что украинские власти не сигнализировали о желании разделить радость от этого праздника.

Позавчера Зеленский дал интервью канадскому изданию The Globe and Mail. В ходе него он заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили.

«Зеленский подтвердил мою оценку», — заявил вчера Пушков, председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике.

Он высказал мнение, что решение Кремля не приглашать украинского президента на парад Победы было верным, потому что Зеленский использовал бы это в пропагандистских целях против России.