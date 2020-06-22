Пушков оценил нежелание Зеленского посетить парад Победы

Сенатор не удивился заявлению украинского лидера.

"Зеленский в интервью "The Globe and Mail" подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву", — написал Пушков.

По его словам, эти слова Зеленского в очередной раз показали правильность решения не направлять ему приглашение.

Зеленский в интервью «The Globe and Mail» подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, онне поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 22, 2020

Ранее Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы получил официальное приглашение.