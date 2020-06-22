Пушков оценил нежелание Зеленского посетить парад Победы

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал категорическое нежелание президента Украины Владимира Зеленского приехать на парад Победы в Москве.
Сенатор не удивился заявлению украинского лидера.
"Зеленский в интервью "The Globe and Mail" подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву", — написал Пушков.
По его словам, эти слова Зеленского в очередной раз показали правильность решения не направлять ему приглашение.
Зеленский в интервью «The Globe and Mail» подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, онне поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 22, 2020
Ранее Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы получил официальное приглашение.
Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.