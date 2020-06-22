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Пушков прокомментировал нежелание Зеленского посетить парад Победы 

Газета.Ru 56 минут назад
Пушков оценил нежелание Зеленского посетить парад Победы
Фото: ТАСС
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал категорическое нежелание президента Украины Владимира Зеленского приехать на парад Победы в Москве.
Сенатор не удивился заявлению украинского лидера.
"Зеленский в интервью "The Globe and Mail" подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву", — написал Пушков.
По его словам, эти слова Зеленского в очередной раз показали правильность решения не направлять ему приглашение.
Ранее Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы получил официальное приглашение.
Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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Комментарии
Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Путин , Москва
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