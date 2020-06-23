В РФ высказались о словах Зеленского про парад Победы

«Зеленский подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение», — написал Пушков в своем Twitter.

По мнению парламентария, такой шаг российских властей на Украине использовали бы в пропагандистских целях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, которого российская сторона и не приглашала в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не стал бы участвовать в этом мероприятии, даже если бы его позвали.

В Кремле ранее сообщали, что Зеленский не получил приглашения на парад Победы, поскольку Украина де-факто не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желания разделить радость праздника. При этом отмечалось, что украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня.