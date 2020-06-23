Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков объяснил отказ Зеленского приезжать на парад Победы в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
В РФ высказались о словах Зеленского про парад Победы
Фото: EPA/ТАСС
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал ответ Владимира Зеленского на вопрос о готовности поехать на парад Победы в Москву.
«Зеленский подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение», — написал Пушков в своем Twitter.
По мнению парламентария, такой шаг российских властей на Украине использовали бы в пропагандистских целях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский, которого российская сторона и не приглашала в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не стал бы участвовать в этом мероприятии, даже если бы его позвали.
В Кремле ранее сообщали, что Зеленский не получил приглашения на парад Победы, поскольку Украина де-факто не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желания разделить радость праздника. При этом отмечалось, что украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее объявил, что парад Победы в Москве пройдет 24 июня — в день легендарного исторического парада победителей в 1945 году.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Не приглашенный в Москву Зеленский отказался ехать на парад Победы Не приглашенный в Москву Зеленский отказался ехать на парад Победы Украина заявила о намерении и дальше разрывать соглашения с Россией Украина заявила о намерении и дальше разрывать соглашения с Россией В Крым перебросят уникальный самолет для вызова осадков В Крым перебросят уникальный самолет для вызова осадков
Комментарии 23
Политика , В мире , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Путин , Совет Федерации , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
В России предложили способ наказать Габунию
В России предложили способ наказать Габунию
Раскрыто согласие Обамы на «аннексию Крыма»
Раскрыто согласие Обамы на «аннексию Крыма»
Видео
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение