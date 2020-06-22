Президент Сербии принял решение по параду Победы в Москве 

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«Президент Республики Сербии Александр Вучич будет находиться в Москве 23-24 июня 2020 года с двухдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в связи с празднованием 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне», — приводит РИА «Новости» сообщение администрации Вучича.

Также в Москву на Парад Победы приедет член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик

В торжественном проходе по Красной площади примут участие 75 сербских гвардейцев.

Кроме того, в Москву приедет режиссер Эмир Кустурица , которого в качестве почетного гостя лично пригласил министр обороны России Сергей Шойгу

Как сообщал «Рамблер», 24 июня в Москве состоится Парад Победы, который был перенесен из-за пандемии коронавируса.