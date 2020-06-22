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Президент Сербии принял решение по параду Победы в Москве 

Вероника Полынина 30 минут назад
Президент Сербии принял решение по параду Победы в Москве
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Президент Республики Сербии Александр Вучич будет находиться в Москве 23-24 июня 2020 года с двухдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в связи с празднованием 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне», — приводит РИА «Новости» сообщение администрации Вучича.
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Также в Москву на Парад Победы приедет член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
В торжественном проходе по Красной площади примут участие 75 сербских гвардейцев.
Кроме того, в Москву приедет режиссер Эмир Кустурица, которого в качестве почетного гостя лично пригласил министр обороны России Сергей Шойгу.
Как сообщал «Рамблер», 24 июня в Москве состоится Парад Победы, который был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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Политика , Сергей Шойгу , Эмир Кустурица , Владимир Путин , Милорад Додик , Александр Вучич , РИА Новости , Москва , Сербия
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