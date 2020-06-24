Вучич поблагодарил Путина за гостеприимство 

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил за гостеприимство президента России Владимира Путина после парада Победы на Красной площади в Москве. Фото с соответствующим текстом сербский лидер разместил в среду на своей странице в Instagram.

"Спасибо за гостеприимство, дорогой друг", — написал Вучич под фото, на котором президенты России и Сербии пожимают друг другу руки.

Президент Сербии находится в Москве, где он наблюдал за парадом Победы. В этом году в параде также приняли участие 75 военнослужащих сербской гвардии.

После парада президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. В церемонии возложения цветов к Вечному Огню Путина сопровождали приглашенные иностранные лидеры — руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик — прим. ТАСС), Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.