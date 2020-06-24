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Вучич поблагодарил Путина за гостеприимство 

ТАСС и ещё 28 24 июня 2020
Вучич поблагодарил Путина за гостеприимство
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил за гостеприимство президента России Владимира Путина после парада Победы на Красной площади в Москве. Фото с соответствующим текстом сербский лидер разместил в среду на своей странице в Instagram.
"Спасибо за гостеприимство, дорогой друг", — написал Вучич под фото, на котором президенты России и Сербии пожимают друг другу руки.
Президент Сербии находится в Москве, где он наблюдал за парадом Победы. В этом году в параде также приняли участие 75 военнослужащих сербской гвардии.
После парада президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. В церемонии возложения цветов к Вечному Огню Путина сопровождали приглашенные иностранные лидеры — руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик — прим. ТАСС), Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
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Политика , Армия , В мире , Кавказ , СНГ , Красная площадь
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