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В Крым перебросят уникальный самолет для вызова осадков 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 13 минут назад
В Крыму нашли способ вызывать осадки
Фото: ТАСС
В Крыму разместят самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».
«Пришли договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, при этом не нанося никакого вреда экологии», — передает слова главы Крыма РИА «Новости».
В Крыму пообещали обойтись без воды с Украины
Самолет, по словам Аксенова, будет базироваться в Симферополе, договоренность об этом достигнута с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подобный самолет — единственный в стране в своем роде, отметил глава региона.
За минувшие выходные в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, используемые для водоснабжения Симферополя, поступило более 300 тыс. кубометров воды. В сутки городу требуется 160 тыс. кубометров. Аксенов выразил надежду, что июньские осадки помогут улучшить ситуацию с водоснабжением столицы полуострова.
Помимо этого, Аксенов надеется, что к 1 июля в регионе вернутся к работе все предприятия, деятельность которых была остановлена из-за коронавируса.
«Мы в принципе большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены — кинотеатры, театры и все другие учреждения», — сказал он.
Минимум до 1 июля в Крыму закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приема командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.
Ранее Аксенов заявил, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепропетровской воды с Украины.
Специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.
Аксенов ранее заявлял, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой.
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Политика , Республика Крым
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