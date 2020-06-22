В Крыму нашли способ вызывать осадки

В Крыму разместят самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

«Пришли договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков. Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, при этом не нанося никакого вреда экологии», — передает слова главы Крыма РИА «Новости».

Самолет, по словам Аксенова, будет базироваться в Симферополе, договоренность об этом достигнута с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подобный самолет — единственный в стране в своем роде, отметил глава региона.

За минувшие выходные в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, используемые для водоснабжения Симферополя, поступило более 300 тыс. кубометров воды. В сутки городу требуется 160 тыс. кубометров. Аксенов выразил надежду, что июньские осадки помогут улучшить ситуацию с водоснабжением столицы полуострова.

Помимо этого, Аксенов надеется, что к 1 июля в регионе вернутся к работе все предприятия, деятельность которых была остановлена из-за коронавируса.

«Мы в принципе большинство сфер уже запустили в работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены — кинотеатры, театры и все другие учреждения», — сказал он.

Минимум до 1 июля в Крыму закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приема командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.

Ранее Аксенов заявил, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепропетровской воды с Украины.

Специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.

Аксенов ранее заявлял, что в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой.