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В МИД России назвали первопричину сбоев в СВПД 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В МИД России назвали первопричину сбоев в СВПД
Фото: РИА Новости
Главной причиной сбоев в осуществлении ядерной сделки с Ираном были и есть подрывные действия США, считают в Министерстве иностранных дел России.
«Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления «ядерной сделки» с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В европейских странах понимают это, добавила она, потому что там сочли необходимым «напомнить о своих сожалениях и озабоченностях на этот счёт».
Захарова отметила, что уверения британских, германских и французских коллег в приверженности СВПД «не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряжённости вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ».
Как ранее заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Евротройка должна набраться смелости и признать неспособность выполнить даже собственные обязанности по СВПД из-за бессилия перед издевательствами США.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , Другое , Мария Захарова , МИД , Совбез ООН , МАГАТЭ , Иран , США
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