Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Узбекистана приедет на парад Победы в Москву 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Президент Узбекистана приедет на парад Победы в Москву
Фото: News.ru
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила пресс-служба президента Узбекистана.
23-24 июня этого года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом, — говорится в сообщении.
В первый день визита президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиёев проведут переговоры по сотрудничеству двух стран. Во второй день запланировано участие лидера Узбекистана в торжественном мероприятии.
Российские власти приняли решение перенести парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый парад Победы в 1945 году. В мероприятии будут участвовать военнослужащие из Узбекистана, которые прибыли в Москву.
NEWS.ru писал, что в параде примет участие делегация из Венесуэлы во главе с министром этой страны Хорхе Арреасой. На парад отказались приезжать президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, премьер Японии Синдзо Абэ, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Азербайджана Ильхам Алиев, канцлер Германии Ангела Меркель и ряд других политиков.
Приглашение на парад приняли президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Абхазии Аслан Бжания, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В мероприятиях также будет участвовать глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
News.ru: последние новости
Зеленский: не поехал бы на парад даже по приглашению Москвы Зеленский: не поехал бы на парад даже по приглашению Москвы В ГД нашли способ наказать грузинского журналиста Габунию за слова о Путине В ГД нашли способ наказать грузинского журналиста Габунию за слова о Путине Украина намерена и дальше продолжать разрывать соглашения с Россией Украина намерена и дальше продолжать разрывать соглашения с Россией
Комментарии
Политика , СНГ , Анатолий Бибилов , Синдзо Абэ , Игорь Додон , Махмуд Аббас , Гурбангулы Бердымухамедов , Ильхам Алиев , Аслан Бжания , Шавкат Мирзиеев , Ангела Меркель , Сооронбай Жээнбеков , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Александр Вучич , Совет Европы , Москва , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бизнес Валерии и Пригожина почти умер
Бизнес Валерии и Пригожина почти умер
Найдены предсмертные записки Насти Тропицель
Найдены предсмертные записки Насти Тропицель
Президент Сербии принял решение по параду Победы в Москве
Президент Сербии принял решение по параду Победы в Москве
Раскрыты способности нового российского корабля «Орел»
Раскрыты способности нового российского корабля «Орел»
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Умер режиссер «Телефонной будки»
01:00
Умер режиссер «Телефонной будки»
В мире Другое
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
00:37
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
Общество
Серебренников назвал нелепым обвинение
01:06
Серебренников назвал нелепым обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение