Президент Узбекистана приедет на парад Победы в Москву 

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила пресс-служба президента Узбекистана

23-24 июня этого года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом, — говорится в сообщении.

В первый день визита президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиёев проведут переговоры по сотрудничеству двух стран. Во второй день запланировано участие лидера Узбекистана в торжественном мероприятии.

Российские власти приняли решение перенести парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый парад Победы в 1945 году. В мероприятии будут участвовать военнослужащие из Узбекистана, которые прибыли в Москву.