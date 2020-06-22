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Зеленский высказался о приезде на парад Победы 

Вероника Полынина и ещё 4 31 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на Парад Победы, если бы получил соответствующее приглашение. Его слова приводит «Интерфакс».
«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», — сказал он в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не было направлено приглашение на участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что «акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ», а Украина «не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы».
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Политика , Видео , В мире , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Интерфакс , Москва
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